В Азербайджане в связи со 100-летием АДР покорен новый пик на Большом Кавказе - ФОТО - ВИДЕО

По инициативе Фонда Гейдара Алиева и при организации министерства экологии и природных ресурсов, Baku Media Center и Общественного объединения "Региональное развитие" по случаю 100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики покорен новый пик на Большом Кавказе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вершина на высоте 3740 метров над уровнем моря на территории Гусарского района названа "Пик 100-летия АДР".

В состав экспедиции вошли профессиональные альпинисты и представители структур, участвующих в проекте.

На пике установлено информационное табло, посвященное 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики.

Проект реализован в рамках мероприятий, осуществляемых на основании распоряжения Президента Ильхама Алиева об объявлении в стране "Года Азербайджанской Демократической Республики".

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