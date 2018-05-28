В Баку прошел велопробег, посвященный 100-летию АДР - ФОТО

28 мая 2018 10:17

По случаю 100-летия образования Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Клуб велоспорта при Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (СГБ) организовал велопробег под девизом "Мы - преемники АДР".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В велопробеге приняли участие глава СГБ генерал-лейтенант Мадат Гулиев, начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев, члены Клуба велоспорта СГБ, а также велосипедисты-любители.

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