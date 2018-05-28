В Харькове презентована книга о национальной кухне Азербайджана - ФОТО

Уникальные блюда древней и богатой национальной кухни Азербайджана, преподнесенные в оригинальной форме, вошли в новое издание "Сказання про азербайджанську кухню", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Таир Амирасланов презентовал книгу и провел автограф-сессию в Харькове.

Кинга была представлена в рамках торжественного вечера в честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, организованного Харьковским областным обществом азербайджанско-украинской дружбы "Достлуг". Перевод книги на украинский язык также осуществлен обществом "Достлуг". Основная задача проекта - сохранение многовековых национально-культурных традиций азербайджанского народа, сближение двух культур - украинской и азербайджанской, а также обогащение украинской национальной кухни. Гостям была также представлена новая книга Таира Амирасланова "Кухня любви"

Председатель общества "Достлуг", заслуженный деятель науки Азербайджана, доктор технических наук, профессор Мурад Омаров, рассказал, что 28 мая 1918 года была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика - АДР, в стране были учреждены прогрессивные для того времени государственные институты, многопартийная система, плюралистический парламент, граждане обладали равными правами независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения. АДР является первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Меры, осуществленные в области государственного строительства, создание Национальной армии Азербайджана, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 года АДР по ряду причин прекратила свое существование. В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и имеющее успех во всех сферах жизнедеятельности.

Особое внимание он уделил роли азербайджанской диаспоры для укрепления имиджа Азербайджанской республики на международной арене. С докладами об истории создания, развития и историческом значении АДР выступили ученые Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.

Поздравить азербайджанцев пришли представители Харьковской областной государственной администрации и Харьковского городского совета, руководители высших учебных заведений Харькова, представители духовенства различных религиозных конфессий, руководители национально-культурных объединений азербайджанцев Киева, Днепра, Харькова, молодежь и студенты.

В заключении состоялся фуршет, на котором были представлены блюда и напитки азербайджанской национальной кухни.

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