В Баку пройдут показательные выступления военных оркестров
28 мая 2018 12:41 232
По случаю Дня Республики сегодня с 17:00 до 19:00 в различных местах города Баку состоятся показательные выступления военных оркестров.
Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Оркестры выступят в Приморском национальном парке (перед площадью Азадлыг и площадью Азнефть), на Площади фонтанов, в парке Гейдара Алиева (вблизи "Украинского круга" в поселке Ахмедлы), парке Зарифы Алиевой и Парке офицеров.
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