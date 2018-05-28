В Баку пройдут показательные выступления военных оркестров

28 мая 2018 12:41

По случаю Дня Республики сегодня с 17:00 до 19:00 в различных местах города Баку состоятся показательные выступления военных оркестров.

Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Оркестры выступят в Приморском национальном парке (перед площадью Азадлыг и площадью Азнефть), на Площади фонтанов, в парке Гейдара Алиева (вблизи "Украинского круга" в поселке Ахмедлы), парке Зарифы Алиевой и Парке офицеров.

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