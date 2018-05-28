На госгранице с Грузией, Ираном и Россией прошли шествия, посвященные 95-летию великого лидера Гейдара Алиева и 100-летию АДР - ФОТО

На государственной границе с Грузией, Ираном и Россией, а также в пограничных водах Каспийского моря прошли шествия кавалерии и судов, посвященные 95-летию великого лидера Гейдара Алиева и 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР), говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы (ГПС), распространенном в понедельник.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

К шествиям пограничников, в которых приняли участие самые образцовые военнослужащие, были привлечены на сухопутных границах кавалерийские отряды, в пограничных водах - сторожевые суда Береговой охраны.

Участники шествия, в руках которых развевался трехцветный национальный флаг, выразили чувство гордости в связи с тем, что служат под руководством Верховного главнокомандующего ВС, Президента Ильхама Алиева, а также то, что в любой момент готовы освободить азербайджанские земли от оккупации и поднять Государственный флаг Азербайджана вдоль всех границ страны.

Эти шествия стали олицетворением патриотизма азербайджанских пограничников и приверженности идеям государственности великого лидера Гейдара Алиева.