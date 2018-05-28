В Баку будет облачно

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако к вечеру местами возможен дождь, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Ночью ожидаются 14-16, днем - 19-23 градуса тепла.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер, температура морской воды составит 17-18 градусов тепла.

На южных пляжах Абшерона (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный, температура морской воды составит 18-19 градусов тепла.

Синоптики предупреждают, что со вторника до второй половины дня среды в ряде районов страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами ливневые, возможен град. Западный ветер временами будет усиливаться. В реках возможен подъем уровня воды.