В Баку состоятся большой концерт и фейерверк в честь 100-летия АДР
28 мая 2018 16:14 250
Сегодня в Crystal Hall в Баку пройдет торжественная концертная программа, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
В концертной программе выступят известные деятели культуры и искусства.
С 20:00 концерт будет в прямом эфире транслироваться на территории Приморского национального парка - на большом мониторе, установленном за Азербайджанским государственным кукольным театром.
В 22:00 состоится грандиозный фейерверк.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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