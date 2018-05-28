В Баку состоятся большой концерт и фейерверк в честь 100-летия АДР

Сегодня в Crystal Hall в Баку пройдет торжественная концертная программа, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В концертной программе выступят известные деятели культуры и искусства.

С 20:00 концерт будет в прямом эфире транслироваться на территории Приморского национального парка - на большом мониторе, установленном за Азербайджанским государственным кукольным театром.

В 22:00 состоится грандиозный фейерверк.