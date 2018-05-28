В Баку прошел гала-вечер пятого конкурса моды Best Mom Prince & Princess 2018 - ФОТО

В Баку в отеле Caspian Ulduz прошел гала-вечер пятого конкурса моды Best Mom Prince & Princess 2018. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В этот вечер конкурсанты - мамы и дети блистали в дефиле, каждая пара в своем наряде, в различных концепциях стиля и дизайна.

"Важное отличие конкурса от стандартного конкурса красоты - отсутствие определенных форматов относительно внешности. Ведь каждая мама и любимое чадо обладают удивительной красотой, шармом и стилем, что мы и хотим показать. Главное - это гармония во внешнем виде и наряде, воспитание хорошего вкуса, а жюри оценило самые энергичные, веселые и стильные семейные пары матерей и детей", - отметил пиар-менеджер Вугар Сафарли.

В состав жюри вошли президент High Life Fashion & Model Academy Мубариз Аллахвердизаде, руководитель ABA Group Ляман Мирталыблы, руководитель Baku Fashion School Гюля Бабаева, руководитель Naxış Moda Evi Гюльшан Дадашова, руководитель KM Organization Мирхан Юсифзаде, певцы Аяз Гасымов и Ниджат Магеррамов, врач-косметолог Гюнель Фаталиева, модельер Асли Гаджиева, визажист Нигяр Ибрагимли, фотограф Нигяр Гасанова. Автор проекта - дизайнер Гюнай Велиева. Ведущим вечера был Ниджат Гасанзаде. Гостям была представлена концертная программа, которую открыла Лейла Кафари.

Победителем стала Гюльнар Имангулиева и дочь Бану, на втором месте - Нурлана Гулиева, дочь и сын Нурсан и Нурлан, на третьем - Эльнара Мамедова и дочь Ирада. Специальным призом была отмечена пара, которая была единственной в качестве матери и сына - Фяргана Исмайлова и Аслан. Все участники проекта были отмечены подарками и памятными дипломами.

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