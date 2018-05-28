В этих районах Баку будут перебои в подаче воды

28 мая 2018 17:45

Сегодня в течение дня будут перебои в подаче питьевой воды в некоторые части Сабаильского и Бинагадинского районов Баку, а также в Ширванский, Сальянский, Гаджигабульский, Гарадагский районы, говорится в сообщении ОАО "Азерсу", распространенном в понедельник.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Как отмечается, перебои связаны с временной приостановкой работы очистных сооружений на Куре.

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