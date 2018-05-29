Выставка детского рисунка, посвященная 100-летию АДР - ФОТО

Центр Раннего Развития Детей Smart Owl продолжает вносить свою лепту в развитие образования и процветание нашей страны.

Завершился конкурс, посвященный 100-летию славной истории Азербайджанской Демократической Республики, результатом которого стала выставка рисунков 22-х юных авторов. Всего на конкурс было представлено 122 работы детей.

Картины отбирались компетентным жюри под председательством художника, доцента Азербайджанской Государственной Академии Художеств, доктора философских наук, члена Союза Художников, почётного Академика Императорской Академии России Рашада Мехтиева. В состав жюри также вошли: член Союза Художников, старший преподаватель Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусства Айтен Рзагулиева, победитель Первых Европейских Игр 2015 в Баку, чемпион мира 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Мира 2014 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2014 года, победитель Кубка Мира 2015 года, борец греко-римского стиля Расул Чунаев, Генеральный директор Детского Образовательно Центра Smart Owl Ильхамия Рзаева, преподаватель Арт клуба центра, член Союза Художников Роза Гулиева. Из 22-х, прошедших конкурс и принявших в выставке работ, 5 были объявлены победителями.

Победители и участники конкурса были награждены дипломами и сетификатами. Пятерым победителям были вручены подарочные купоны на участие в мастер-классе Образовательного Центра Smart Owl.

Победители конкурса-выставки, награжденные дипломами:

Земфира Алескер-заде, 15 лет

Севиль Халафова, 10 лет

Захра Мамедова, 13 лет

Лейли Гейдарли, 11 лет

Мина Алиева, 10 лет

Участники конкурса-выставки, награжденные сертификатами:

Эльмира Бабаева, 13 лет Дарья Мослакова, 13 лет Назрин Эфендиева, 11 лет Нигяр Мустафаева, 10 лет Улькер Алекперзаде, 10 лет Севиндж Мамедова, 15 лет Милай Мамедли, 6 лет Захра Гараева, 10 лет Амина Гаджиева, 14 лет Лиза Кафанди, 10 лет Гюлара Салманова, 14 лет Арина Матскус, 12 лет Лейли Гулиева, 9 лет Нурай Бабаева, 12 лет Лейли Новрузова, 13 лет Эмилия Афсана, 10 лет Наргиз Гусейнова, 9 лет

Праздничная выставка стала не только интересным и знаменательным событием в жизни детей, но и возможностью заявить о себе, выразить свой внутренний мир на языке творчества.