В Баку частично ограничат движение на крупном проспекте

В связи с обновлением дорожной разметки в Баку сегодня с 11:00 утра и до вечера будет частично ограничено движение транспорта на части проспекта Гейдара Алиева от Сабунчинской дорожной развязки до дорожной развязки, расположенной по направлению дороги в аэропорт, а с 23:00 вечера и до утра - в обратном направлении.

Об этом Day.Az сообщили в Госагентстве автомобильных дорог.

Водителей просят быть внимательными, проезжая указанный участок, и не игнорировать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.

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