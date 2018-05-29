В Баку частично ограничат движение на крупном проспекте
29 мая 2018 11:08 522
В связи с обновлением дорожной разметки в Баку сегодня с 11:00 утра и до вечера будет частично ограничено движение транспорта на части проспекта Гейдара Алиева от Сабунчинской дорожной развязки до дорожной развязки, расположенной по направлению дороги в аэропорт, а с 23:00 вечера и до утра - в обратном направлении.
Об этом Day.Az сообщили в Госагентстве автомобильных дорог.
Водителей просят быть внимательными, проезжая указанный участок, и не игнорировать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.
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