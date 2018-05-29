В Азербайджане учителя каждые 5 лет будут проходить сертификацию - ДЕТАЛИ

Планируется внесение изменений в закон "Об образовании".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно предлагаемым изменениям, работающие в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана преподаватели каждые 5 лет будут проходить сертификацию. Полученный сертификат будет иметь юридическую силу в течение 5 лет, до очередной сертификации.

В проекте отмечается, что трудовые отношения с учителями, которые повторно не пройдут сертификацию, будут регулироваться в соответствии с Трудовым кодексом.

Отметим, что согласно предлагаемому изменению и дополнению в закон, в Азербайджане учителя будут проходить сертификацию.

Проект будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 31 мая.

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