В Азербайджане учителя каждые 5 лет будут проходить сертификацию - ДЕТАЛИ
Планируется внесение изменений в закон "Об образовании".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно предлагаемым изменениям, работающие в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана преподаватели каждые 5 лет будут проходить сертификацию. Полученный сертификат будет иметь юридическую силу в течение 5 лет, до очередной сертификации.
В проекте отмечается, что трудовые отношения с учителями, которые повторно не пройдут сертификацию, будут регулироваться в соответствии с Трудовым кодексом.
Отметим, что согласно предлагаемому изменению и дополнению в закон, в Азербайджане учителя будут проходить сертификацию.
Проект будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 31 мая.
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