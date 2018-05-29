В Баку будет солнечно

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 мая.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, передает Day.Az.

Ночью и утром местами вероятен дождь. Ожидается умеренный северо-западный ветер, который днем сменится на северо-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-16, днем 21-26 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 14-16, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 40-50%.

30 мая на северных пляжах Абшерона (Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе) будет преобладать умеренный северный ветер. Температура морской воды составит 17-18 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать умеренный северный ветер. Температура морской воды составит 18-19 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, днем преимущественно без осадков. Утром местами туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 8-13, днем 17-22 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 30 мая комфортные температурные условия и слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей.

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