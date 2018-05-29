Дорожная полиция Баку предупредила водителей

В Баку началось проведение рейдов для выявления легковых автомобилей, которые не прошли технический осмотр.

Об этом во вторник сказал Trend начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественными структурами Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов, передает Day.Az.

По его словам, вызывает серьезное беспокойство, что с начала года по 1 мая определенная часть автомобилейне прошлатехосмотр.

"Если будет установлено, что машина не прошла технический осмотр, будет применено административное наказание. Еще раз напоминаем, что штраф за непрохождение техосмотра составляет 50 манатов для физических лиц, 100 манатов - для должностных лиц, 300 манатов - для юридических лиц", - сказал Асадов.

Полковник полиции добавил, что технический осмотр автомобилей проводится в диагностическом центре, расположенном на первом километре дороги Баку-Забрат-Маштага.

Асадов сказал, что до 1 ноября техосмотр должны пройти грузовые автомобили и автобусы, и напомнил, что в случае непрохождения ими техосмотра будут приняты меры, предусмотренные законодательством.

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