В Баку изменен маршрут ряда автобусов

В Баку изменено движение автобусов маршрутов 107, 108А , 141, 171, 172 , 173, 179, 185, 189, 210. Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Цель внесенных изменений - обеспечить перевозку жителей Баку и туристов на пляжи в летний сезон.

Согласно изменениям, автобусы маршрута 107 будет курсировать от станции метро "Кероглу" до пляжа Бузовна, маршрута 108А - будут двигаться в направлении дач Горадил и Фатмаи, маршрута 141 - из поселка Мардакян до пляжа Сахиль, автобусы маршрута 171 будут двигаться в направлении центра отдыха See Breeze, маршрута 172 - от станции метро "Кероглу" до дач в Бильгя, маршрут 173 и 179 - в направлении дач Пиршаги и пляжей; маршрута 185 - до санатория "Гызылгум", автобусы маршрута 189, за исключение одного автобуса, будут двигаться до дач в Лахич; маршрута 210 - до дач в Тюркан.

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