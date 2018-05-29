На одной из улиц Баку ограничат движение транспорта

29 мая 2018 18:14

В Баку с сегодняшнего вечера до завтрашнего дня в связи с ремонтными работами частично ограничивается автомобильное движение на участке дороги на улице Ахмеда Раджабли между улицами Тебриза и Фатали Хана Хойского.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Водителям рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами согласно направлениям движения.

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