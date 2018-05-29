На одной из улиц Баку ограничат движение транспорта

В Баку с сегодняшнего вечера до завтрашнего дня в связи с ремонтными работами частично ограничивается автомобильное движение на участке дороги на улице Ахмеда Раджабли между улицами Тебриза и Фатали Хана Хойского.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Водителям рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами согласно направлениям движения.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook