На одной из улиц Баку ограничат движение транспорта
29 мая 2018 18:14 76
В Баку с сегодняшнего вечера до завтрашнего дня в связи с ремонтными работами частично ограничивается автомобильное движение на участке дороги на улице Ахмеда Раджабли между улицами Тебриза и Фатали Хана Хойского.
Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Водителям рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами согласно направлениям движения.
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