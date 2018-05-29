Азербайджан вводит новую госпошлину

За аккредитацию образовательных учреждений в Азербайджане будет взиматься госпошлина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "Об образовании".

Согласно изменениям в статью закона "Задачи государства в области образования", добавляется новая задача.

Таким образом, одной из задач государства станет определение суммы государственной пошлины за аккредитацию образовательных учреждений.

В настоящее время аккредитация образовательных учреждений проводится раз в пять лет.

Образовательное учреждение, которое не прошло аккредитацию, и его отдельные образовательные программы смогут пройти повторную аккредитацию через год. В случае, если они не пройдут аккредитацию, их деятельность будет приостановлена и будут приняты соответствующие меры для продолжения учащимися своего обучения в других учреждениях.

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