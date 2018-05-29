В этом районе Азербайджана будут перебои в подаче газа

Завтра в ряде населенных пунктов Абшеронского района - в городе Хырдалан, поселках Хокмали, Атйалы, Гобу, Даш-Гюздек, Ашагы-Гюздек и Чичек газ будет подаваться с перебоями. Об этом говорится во вторник в сообщении ПО "Азеригаз", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения связаны с ремонтом регулятора давления газа и клапана диаметром 200 миллиметров. Ремонт начнется завтра в 9:00.

Работы будут завершены в течение дня. В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.

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