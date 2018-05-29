В обстрелянный армянами комбайн попало более 10 пуль - ФОТО - ВИДЕО

В подвергшийся обстрелу со стороны армянских вооруженных подразделений комбайн попало 11 пуль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, утром 29 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении оккупированного села Горган Физулинского района, нарушили режим прекращения огня. В это время подвергся обстрелу выполнявший сельскохозяйственные работы на посевном участке комбайн, управляемый жителем села Абдулрахманлы Талехом Кямандар оглу Гасановым.

Пострадавших нет, однако нанесен ущерб сельскохозяйственной технике.

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