Прогноз погоды на июль и август - БУДЕТ АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА

В Азербайджане в июле и августе этого года, в сравнении с июнем, чаще будет наблюдаться аномально жаркая погода.

Об этом Trend сказала завсектором по связям с общественностью и пропаганды отдела экологической пропаганды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, передает Day.Az.

По словам Тагиевой, несмотря на то, что в начале июня ожидается относительно прохладная погода, температура воздуха будет близкой к климатической норме и даже немного выше.

"Однако основная жара будет в июле и августе. Основываясь на предварительные прогнозы и тенденцию последних лет, можем сказать, что основные жаркие месяцы в Азербайджане, в частности в столице, - это июль и август. Считаем, что и в этом году в сравнении с июнем, в августе и июле больше будет наблюдаться аномально жаркая погода", - сказала завсектором.

Тагиева отметила, что аномально жаркая погода за последние 10 лет наблюдается не только в Азербайджане, но во всем мире.

"Ожидаем продолжения этой тенденции в Азербайджане", - добавила Тагиева.