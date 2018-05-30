Спецоперация СГБ и МВД Азербайджана: изъято оружие

Служба государственной безопасности Азербайджана провела совместную с полицией операцию.

Как говорится в среду в сообщении МВД Азербайджана, сотрудники Гёйгёльского РОП и районного отдела СГБ изъяли на территории села Балчылы у жителя Шамкирского района Гадима Абдуллаева оружие - АКМС, ружье TОЗ-16, 13 штук патронов и один магазин для патронов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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