Спецоперация СГБ и МВД Азербайджана: изъято оружие

30 мая 2018 15:55

Служба государственной безопасности Азербайджана провела совместную с полицией операцию.

Как говорится в среду в сообщении МВД Азербайджана, сотрудники Гёйгёльского РОП и районного отдела СГБ изъяли на территории села Балчылы у жителя Шамкирского района Гадима Абдуллаева оружие - АКМС, ружье TОЗ-16, 13 штук патронов и один магазин для патронов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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