На ряде дорог Баку ограничат движение транспорта

Сегодня на 45-52-ом километре автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией будет проводиться ремонт ограждений безопасности, пришедших в непригодное состояние.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с ремонтом на одной из полос будет частично ограничено движение автомобилей.

В связи с обновлением дорожной разметки днем и вечером на участке проспекта Гейдара Алиева в направлении аэропорта также будет частично ограничено движение транспорта.

Водителям рекомендуется проявлять бдительность во время движения по этим дорогам и соблюдать правила дорожного движения.

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