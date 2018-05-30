На ряде дорог Баку ограничат движение транспорта
30 мая 2018 16:07 222
Сегодня на 45-52-ом километре автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией будет проводиться ремонт ограждений безопасности, пришедших в непригодное состояние.
Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с ремонтом на одной из полос будет частично ограничено движение автомобилей.
В связи с обновлением дорожной разметки днем и вечером на участке проспекта Гейдара Алиева в направлении аэропорта также будет частично ограничено движение транспорта.
Водителям рекомендуется проявлять бдительность во время движения по этим дорогам и соблюдать правила дорожного движения.
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