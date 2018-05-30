В Азербайджане более 140 тыс. женщин-предпринимателей - госкомитет

Раньше существовали определенные стереотипы в связи с выбором девушками профессии. Но теперь с каждым годом растет число девушек, обучающихся в области экономики, управления, технической области и технологии, а также занимающихся научной деятельностью в этой области женщин. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Об этом в среду во время выступления на V форуме женщин, посвященном 100-летию предоставления избирательного права азербайджанским женщинам, сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

Гусейнова сказала, что в настоящее время одной из актуальных проблем являются устранение гендерных стереотипов и правильное регулирование профессиональной сегрегации.

"Сегодня наши молодые исследователи добиваются успехов не только в стране, но и в мире. Прекрасным примером этого являются учредители стартапа Rainergy Рейхан Джамалова и Захра Гасымзаде. Мы гордимся формированием в нашей стране такого нового поколения, и государство уделяет большое внимание такой молодежи. Женщины занимают свойственное им место не только в науке, но и в культуре, искусстве и спорте", - отметила Гусейнова.

Председатель госкомитета добавила, что улучшение бизнес-среды в стране вызвало большой энтузиазм у предпринимателей, в особенности у предпринимателей-женщин.

По ее словам, в последние годы наблюдается рост числа предприятий, которым владеют женщины, в настоящее время число женщин-предпринимателей составляет более 143 тысяч человек.

Гусейнова также отметила важность проведения просветительских мероприятий для получения женщинами обширных знаний и опыта профессиональной подготовки, предпринимательской деятельности.