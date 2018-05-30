В Баку презентована книга "Azerbaijan Democratic Republic" - ФОТО

В среду в Баку состоялась презентация книги британского автора Грема Вильсона "Azerbaijan Democratic Republic", изданной на английском языке, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В презентации приняли участие депутаты, руководители СМИ, представители общественности и другие гости.

Один из авторов идеи книги Рахман Гаджиев рассказал о выходе в свет данной книги и ее цели. Гаджиев сказал, что у Вильсона, получившего широкую информацию о стране, возникла идея написать такую книгу. Гаджиев добавил, что соответствующие структуры Азербайджана, в том числе Институт истории НАНА, оказали поддержку в издании этой книги.

Автор книги Вильсон в своем выступлении сказал, что когда он впервые приехал в Азербайджан, он не был особенно информирован о стране.

"Когда я 10 лет назад впервые прибыл в Азербайджан, я не был столь осведомлен об этой стране. Но затем я нашел в Азербайджане друзей, получил обширные знания об Азербайджане и принял решение написать книгу об истории Азербайджана", - сказал Вильсон.

По его словам, АДР сумела создать демократическую страну.

"Это было одним из самых важных событий не только для Азербайджана, но и для всего мира. Азербайджан впервые на Востоке и раньше многих стран предоставил женщинам избирательное право. К сожалению, АДР просуществовала недолго и стала жертвой большой геополитической игры", - сказал автор книги.

По его словам, несмотря на все это, идея свободы азербайджанского народа спустя 70 лет была реализована, и Азербайджан обрел независимость.

Выступивший на мероприятии директор Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов выразил благодарность автору и сказал, что книга имеет большое значение. Мамедов отметил, что эта книга даст возможность мировой общественности получить информацию по истории Азербайджана.

Другие выступившие на мероприятии отметили важность книги и поблагодарили автора.