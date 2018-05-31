В Баку изменены маршруты 10 автобусов - СПИСОК
Из-за начала дачного сезона в Баку внесены изменения в движение десяти автобусных маршрутов.
Об этом сообщил Day.Az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
По его словам, 10 автобусных маршрутов Баку с пятницы, 1 июня, продлеваются до пляжей и дачных массивов.
"Новые маршруты значительно сэкономят время для любителей пляжного отдыха, отныне им станет добираться до пляжа и своих дач гораздо быстрее и удобнее", - сказал Маис Агаев.
Ниже список новых автобусных маршрутов:
№107 - от станции метро "Кероглу" до пляжа в поселке Бузовна;
№108 А - до дачных поселков Горадил и Фатмаи;
№141 - до пляжа "Приморск" в поселке Мардакян;
№171 - до центра отдыха See Breeze в поселке Нардаран;
№172 - от станции метро "Кероглу" до пляжа в поселке Бильгя;
№173 - до пляжа в поселке Пиршаги;
№179 - до пляжа в поселке Пиршаги;
№185 - до санатория "Гызылгум";
№189 - один автобус этого маршрута выделен для поездок в дачный поселок Лахиш в поселке Нардаран;
№210 - до дачного поселка Тюркан.
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