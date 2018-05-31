В Баку изменены маршруты 10 автобусов - СПИСОК

Из-за начала дачного сезона в Баку внесены изменения в движение десяти автобусных маршрутов.

Об этом сообщил Day.Az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, 10 автобусных маршрутов Баку с пятницы, 1 июня, продлеваются до пляжей и дачных массивов.

"Новые маршруты значительно сэкономят время для любителей пляжного отдыха, отныне им станет добираться до пляжа и своих дач гораздо быстрее и удобнее", - сказал Маис Агаев.

Ниже список новых автобусных маршрутов:

№107 - от станции метро "Кероглу" до пляжа в поселке Бузовна;

№108 А - до дачных поселков Горадил и Фатмаи;

№141 - до пляжа "Приморск" в поселке Мардакян;

№171 - до центра отдыха See Breeze в поселке Нардаран;

№172 - от станции метро "Кероглу" до пляжа в поселке Бильгя;

№173 - до пляжа в поселке Пиршаги;

№179 - до пляжа в поселке Пиршаги;

№185 - до санатория "Гызылгум";

№189 - один автобус этого маршрута выделен для поездок в дачный поселок Лахиш в поселке Нардаран;

№210 - до дачного поселка Тюркан.

Матанат Насибова