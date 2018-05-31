В Баку горит высотное здание - ФОТО - ВИДЕО
31 мая 2018 13:29 873
В Баку произошел пожар в многоэтажном здании.
Как передает Day.Az со ссылкой на Femida.az, пожар начался в высотном здании, расположенном в Ясамальском районе Баку по адресу проспект Г.Джавида, 201. На место происшествия направлены пожарные расчеты и бригады скорой помощи.
В настоящее время пожарные пытаются потушить пожар.
Позднее будет дана дополнительная информация.
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