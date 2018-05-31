В Баку горит высотное здание - ФОТО - ВИДЕО

31 мая 2018 13:29

В Баку произошел пожар в многоэтажном здании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Femida.az, пожар начался в высотном здании, расположенном в Ясамальском районе Баку по адресу проспект Г.Джавида, 201. На место происшествия направлены пожарные расчеты и бригады скорой помощи.

В настоящее время пожарные пытаются потушить пожар.

Позднее будет дана дополнительная информация.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:
Yasamalda hündürmərtəbəli bina yanır

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az