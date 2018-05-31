В Азербайджане ожидаются дожди и сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Однако к вечеру местами прогнозируется дождь, умеренный северо-западный ветер усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 16-18, днем - 24-29 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 миллиметров ртутного столба до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 40-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пришаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра умеренный северо-западный ветер вечером усилится, температура морской воды 18-19 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северо-западный, температура морской воды 20-21 градус тепла.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем, начиная с северных и западных районов, временами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливни, град. Западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью 12-17, днем 27-32, в горах ночью 7-10, днем 11-16 градусов тепла.

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