Студент UNEC стал первым азербайджанцем, победившем в научном конкурсе ОЧЭС

Студент I курса UNEC Мирмехти Ахмедзаде стал победителем международного научного конкурса, проведенного Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сообщает вуз в четверг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, темой научного конкурса было "25-летие межпарламентского сотрудничества в регионе ОЧЭС: взгляды и перспективы на будущее".

Ахмедзаде, обучающийся по специальности бухгалтерского учета и аудита в Международной школе экономики UNEC, является первым азербайджанцем, ставшим победителем научного конкурса ОЧЭС. Он принял участие в конкурсе, представив научную статью на тему "25-летие межпарламентского сотрудничества в регионе ОЧЭС: Взгляд Азербайджана". Студент UNEC в своем исследовании уделил особое внимание осуществляемым в стране широкомасштабным реформам, дал анализ сотрудничеству между Азербайджаном и ОЧЭС. Наряду с причинами расширения сотрудничества Ахмедзаде представил новую модель партнерства в будущем. В статье автор отметил факторы, мешающие сотрудничеству между странами региона, а также анализируя конфликты, поделился мнениями в связи с решениями региональных проблем.

Ахмедзаде по приглашению Организации черноморского экономического сотрудничества примет участие в церемонии награждения, которая состоится в столице Албании Тиране.

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