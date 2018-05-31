Стартовали собеседования с директорами бакинских общеобразовательных школ

31 мая 2018 18:31

Стартовали собеседования с директорами бакинских общеобразовательных школ и кандидатами, желающими стать директорами школ, говорится в сообщении минобразования Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По результатам собеседования определятся кандидаты на вакантные должности директоров бакинских школ.

В сообщении также отмечается, что Институт профессионального развития работников образования организовал тренинги для директоров общеобразовательных учреждений Баку и кандидатов, желающих стать директорами школ в будущем.

Тренинги охватят директоров, заместителей директоров и педагогов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, находящихся в подчинении минобразования и Управления образования Баку.

Тренинги, проводимые с 2014 года, нацелены на усовершенствование знаний и навыков директоровкоторые внесут вклад в качество управления, применение информационных технологий, а также в развитие образования в стране.

После заключительной оценки участников тренингов лица, набравшие соответствующие баллы, были приглашены на собеседование.

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