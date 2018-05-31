Платежные терминалы Азербайджана адаптируют для приема купюр нового номинала

Центры по установке и сервисной поддержке платежных терминалов адаптируют свои устройства для приема платежей с 200-манатными купюрами.

Как сообщили Trend в компании MilliÖN, работы проводимые компанией в этом направлении предусматривают обновление программного обеспечения терминалов. Разработка соответствующего софта уже ведется, передает Day.Az.

В свою очередь компания Modenis (владелец терминалов eManat) сообщила о том, что начнет адаптацию с учетом новых купюр в ближайшем будущем, а функция приема 200-манатных купюр появится в терминалах e-GovPay, как только новые банкноты поступят в оборот.

В настоящее время на рынке платежных терминалов Азербайджана присутствуют также устройства ExpressPay, "ASAN Ödəniş", Easypay, Pulpay и платежные терминалы Международного банка Азербайджана.

Платежные терминалы предназначены для оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной связи, интернета, кабельного ТВ, приема платежей по банковским кредитам и других. Они установлены в общественных местах (бизнес-центры, залы ожидания вокзалов и аэропортов, торговые центры и супермаркеты).

В свою очередь, процессинговый центр AzeriCard сообщило о том, что технически обеспечило процесс выдачи и приема, новых 200-манатных купюр в обслуживаемых центром банкоматах.

"Решение технической стороны не составило особых усилий. Заправка же банкоматов новыми купюрами, является внутренним делом банков. Банки сами должны принимать решение касательно того, в каком объеме и какие банкоматы будут загружены новыми купюрами. Это индивидуальное дело каждого банка. Некоторые банки уже обеспечили их прием и выдачу. Мы также со своей стороны обеспечили техническую поддержку этого процесса", - сказали в AzeriCard.

В настоящее время AzeriCard обеспечивает процессинг и поддержку 22 банков в Азербайджане и за пределами страны.

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