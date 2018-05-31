Вице-премьер России Ольга Голодец специально для "Москва-Баку": Азербайджан - удивительно теплая, интересная страна, привлекающая россиян
Сегодня сотрудничество между Россией и Азербайджаном в области культуры развиваются замечательными темпами. Об этом корреспонденту "Москва-Баку" на открытии XX Международного фестиваля "Интермузей" на ВДНХ заявила вице-премьер России Ольга Голодец, передает Day.Az.
"Мы очень дорожим нашими партнерскими отношениями с Азербайджанской Республикой. Это удивительно теплая, интересная страна.
Культура Востока, которую представляет Азербайджан бесконечно интересна россиянам. Я знаю, что многие музеи России и Азербайджана сегодня сотрудничают, готовятся совместные проекты, которые мы увидим буквально в ближайшее время. Так в Российском национальном музее музыки в июне пройдет выставка, посвященная 100-летию советского, азербайджанского композитора Кара Караева, во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в ноябре состоится совместная с Азербайджанским музеем ковра выставка "Семь красавиц".
Мне хочется пожелать всем своим коллегам из Азербайджана, всем тем, кто занимается серьезными проектами в области культуры, успехов и нашего плодотворного сотрудничества".
Также заместитель председателя Правительства РФ ознакомилась с книгой, рассказывающей об азербайджанских коврах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!