На Бакинском бульваре открывается летний сезон танцев на открытом воздухе - ФОТО

Начиная с 3 июня, E.L. Club de Tango совместно с Ассоциацией танца Азербайджана и студией Jam SS, открывают летний сезон танцев на открытом воздухе. Об этом сообщили Trend в пресс-службе АТА, передает Day.Az.

Проект будет проведен до 15 сентября, каждое воскресенье.

Первые встречи посвящены танго. Традиция танцевать танго на улицах появилась в Буэнос-Айресе и распространилась по всему миру. Бакинский бульвар окунётся в атмосферу танго и других зажигательных танцев. Каждый желающий сможет принять участие в уроках мастеров.

"Стараясь, чтобы все чувствовали себя комфортно и уютно, педагоги говорят на азербайджанском, турецком, русском и английском языках. Ещё одной отличительной особенностью является индивидуальный подход к каждому ученику, подготовка для него специальной программы. Помимо техники танца на уроках детально изучаются музыкальные ритмы танго, а также культура поведения на танго мероприятиях - милонгах (кодигос). Аргентинское танго - это не только танец, но целая культура со своими нормами и правилами. Искренность и юмор на уроках создадут очень уютную атмосферу", - президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов.

Индивидуальные уроки достаточно доступные и на них тоже работают оба педагога, даже если ученик один, не в паре.

"Танцы в корне изменят вашу жизнь, сделав ее еще более насыщенной положительными эмоциями, и мы бы хотели поделиться волшебством этого прекрасного со всеми. Мы растём вместе со своими учениками и благодарны за горячие сердца и положительные отзывы. Мы и дальше будем стараться быть полезными. В качестве десерта каждое воскресенье проводятся милонги, вход бесплатный. А летом они, чередуясь с другими видами танцев, будут проводиться на Бульваре. К нам приходят не только тангеры, но и люди, желающие познакомиться с этой культурой и просто пообщаться. Наши милонги отличаются также многогранным плэйлистом. У нас звучит музыка как классических танго оркестров, так и современных, а иногда и вовсе альтернативная, обработанная в стиле танго. Важное место занимают произведения азербайджанских композиторов", - говорят педагоги Эмиль и Лала Гезаловы.

Отметим, что в танго:

- нет возрастных ограничений, так что вы сможете наслаждаться танцем до глубокой старости

- нет весовых ограничений. Знаменитый маэстро танго Аоникен Кирога весит более 100 кг, но это не мешает ему быть танго танцором мирового масштаба

- не обязательно приходить на танго со своим партнёром или партнёршей, это социальный танец

- танго открывает возможности познакомиться и подружиться с большим количеством интересных людей, живущих в различных странах мира и стать частью международного танго сообщества. Будучи за рубежом, независимо от города, где вы находитесь, вы всегда сможете приятно провести время, посетив местную милонгу, потанцевав и пообщавшись с местными любителями танго, а кодигос поможет вам общаться и не зная языка этой страны

- танго - прекрасный досуг для семейных пар, который сближает людей еще сильнее. Гораздо приятнее получить эстетическое удовольствие от совместного танца, чем банально просидеть на диване весь вечер

- занятие танго выправит вашу осанку, сделает походку элегантней и легче, одним словом вернет вам то, что так жестоко отняла суровая рутинная офисная жизнь.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook