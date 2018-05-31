В CinemaPlus пройдет «Летний Фестиваль Детского Кино»

Каждого 1-го июня отмечается Международный день защиты детей. Сеть кинотеатров "CinemaPlus" не нарушая традиции, с 1 по 10 июня проведёт летний фестиваль детского кино и доставит удовольствие показом 6-ти мультфильмов и 1 детского фильма для просмотра всей семьёй.

В мультфильме "Леонардо: Миссия Мона Лиза", профессионально дублированного на азербайджанский язык студией "Cinemazadeh", Леонардо живёт спокойной и мирной жизнью, посвятив себя изобретательству. Его друг Лоренцо во всём помогает товарищу и поддерживает во всех начинаниях, а вот прекрасная Джоконда насмехается над странными идеями Леонардо.

В мультфильме "Распрекрасный принц", профессионально дублированного на азербайджанский язык студией "Cinemazadeh", необычный юноша получил дар еще при рождении: девушки готовы на всё ради его улыбки, но плата за это - праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятьем.

В мультфильме "Два хвоста" история о невероятных приключениях двух друзей - Кота Макса и Бобра Боба. Трудно найти более непохожих друг на друга героев!

В мультфильме "Король Шакир" любвеобильный Король Шакир приглашает всех в новое приключение. После экспериментов в лаборатории Фил Некатин с помощью телефона открывает дверь в реальный игровой мир. Шакир, чтобы спасти мир, вместе со своей семьей попадает в игру сотового телефона Фил Некатина.

В мультфильме "Смешарики. Дежавю" Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча - он обращается в агентство "Дежавю", которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени.

В мультфильме "Садко" главный герой Садко-симпатичный веселый парень. К тому же, на гуслях играть мастак. Вот только за настоящую любовь ему ещё и повоевать придется.

В фильме "Псы под прикрытием" серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником - говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных.

Дорогие родители, торопитесь обрадовать ваших детишек.

Билеты можно приобрести в кассах сети кинотеатров, онлайн на официальном сайте кинотеатра www . cinemaplus .az , через мобильное приложение или же заказать, позвонив по номеру 012 499 89 88 и 119

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

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