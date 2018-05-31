Азербайджан и Украина договорились о новых маршрутах международных пассажироперевозок

В Баку состоялось очередное заседание азербайджано-украинской смешанной комиссии в сфере международного автомобильного сообщения между Азербайджаном и Украиной.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы автомобильного транспорта Азербайджана в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во встрече со стороны Азербайджана принял участие начальник Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Габиб Гасанов, с украинской стороны - директор департамента автомобильного транспорта министерства инфраструктуры Виктор Сасин.

На заседании обсуждались текущая ситуация в области международных автоперевозок между Азербайджаном и Украиной, обмен статическими данными, проблемы автоперевозчиков во время перевозки груза и пассажиров и их решение, перспективы развития перевозок и другие актуальные вопросы.

В ходе заседания было отмечено, что с целью устранения ненужных препятствий в сотрудничестве были полностью обеспечены благоприятные условия для того, чтобы украинские перевозчики при въезде в Азербайджан не сталкивались со специальной проверкой.

Сасин проинформировал азербайджанскую делегацию об инновационных новшествах правительства Украины в применении электронных услуг в области международных транспортных перевозок.

Стороны подчеркнули, что в настоящее время между двумя странами действует международный маршрут перевозки пассажиров, и пришли к согласию об изучении потока пассажиров между Азербайджаном и Украиной и в случаи необходимости открытии новых маршрутов по международной перевозке пассажиров между Азербайджаном и другими городами Украины.

Также состоялись обсуждения по определению числа квот на выдачу разрешений для осуществления международных перевозок пассажиров между двумя странами в 2019 году, было сказано, что данный вопрос вновь будет рассмотрен на следующем заседании.