Спецоперация СГБ и ГПС Азербайджана: задержаны иностранцы, нарушившие госграницу - ФОТО
1 июня 2018 10:21 198
Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана совместно с Государственной пограничной службой (ГПС) задержала четырех нарушителей государственной границы, являющихся гражданами Бангладеш.
Об этом говорится в сообщении ГПС, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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