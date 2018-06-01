Спецоперация СГБ и ГПС Азербайджана: задержаны иностранцы, нарушившие госграницу - ФОТО

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана совместно с Государственной пограничной службой (ГПС) задержала четырех нарушителей государственной границы, являющихся гражданами Бангладеш.

Об этом говорится в сообщении ГПС, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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