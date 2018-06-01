В Баку частично ограничено движение на одной из крупных дорог

С сегодняшнего утра и до вечера будет поэтапно ограничиваться автодвижение на дороге Ходжагасан-Локбатан в Бинагадинском и Гарадагском районах Баку от Ходжагасанской дорожной развязки до развязки "Мейвели". Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничение будет действовать по-отдельности на каждой из проезжих полос, где обновляется дорожная разметка.

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