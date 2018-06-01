В Азербайджане временно приостановят вещание телеканалов и радиостанций - ПРИЧИНА

В эфирном пространстве Азербайджана 11 июня будет проведена комплексная профилактика. Об этом сообщил Trend источник на телекоммуникационном рынке страны, передает Day.Az.

В связи с комплексной профилактикой вещание телеканалов и радиостанций будет временно приостановлено с 06:00 до 15:00 часов.

Профилактические работы в эфирном пространстве проводятся в соответствии с утвержденным ранее расписанием, которое составляется в конце каждого года (с учетом мероприятий на предстоящий год) и согласовывается со всеми телерадиокомпаниями Азербайджана.

Согласно расписанию в 2018 году предусмотрено проведение четырех комплексных профилактических работ. Первая комплексная профилактика была проведена пятого февраля. Очередные работы по комплексной профилактике на этот год пройдут третьего сентября и третьего декабря.

Профилактические работы делятся на две категории: комплексные и обычные. Комплексная профилактика предусматривает проверку технического состояния всего оборудования, начиная от источников питания и заканчивая антеннами. Процедура является необходимой во избежание технических проблем, так как вещательное оборудование работает круглосуточно без остановки.

Обычная профилактика проводится по желанию частных телерадиокомпаний. Такие работы также будут проведены, согласно установленному графику, в разные дни.

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