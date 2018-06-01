Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты AzerNews – ФОТО

1 июня вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте:

- Возможный выход Ирана из ядерной сделки может значительно повысить цены на нефть

- Вкус традиционного завтрака

- Азербайджан и Сербия отменили визовый режим

- Традиционные сувениры для покупки в Азербайджане и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.