Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты AzerNews – ФОТО
1 июня 2018 12:00 117
1 июня вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте:
- Возможный выход Ирана из ядерной сделки может значительно повысить цены на нефть
- Вкус традиционного завтрака
- Азербайджан и Сербия отменили визовый режим
- Традиционные сувениры для покупки в Азербайджане и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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