На одной из региональных автодорог ограничивается движение транспорта
1 июня 2018 12:12 69
С сегодняшнего утра и до вечера ограничено движение автотранспорта в двух направлениях по проезжим полосам на 14-320 километре автомобильной дороги Баку-Алят-Газах.
Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Движение ограничивается поэтапно на каждой из полос в отдельности (другие проезжие полосы открыты для движения) в связи с ремонтом отбойников вдоль дороги.
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