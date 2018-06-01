На одной из региональных автодорог ограничивается движение транспорта

С сегодняшнего утра и до вечера ограничено движение автотранспорта в двух направлениях по проезжим полосам на 14-320 километре автомобильной дороги Баку-Алят-Газах.

Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Движение ограничивается поэтапно на каждой из полос в отдельности (другие проезжие полосы открыты для движения) в связи с ремонтом отбойников вдоль дороги.

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