В Азербайджане создаются образцовые пляжи

1 июня 2018 13:05

В Азербайджане начались работы по созданию образцовых пляжей, и соответствующие правовые документы уже находятся на стадии принятия. Об этом в пятницу сказал завотделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Зияддин Кязимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заведующий отделом отметил, что с пляжей "Шихово" Сабаильского и "Сахиль" Гардагского районов Баку взяты пробы воды.

"На этих территориях выявлено чрезмерное загрязнение морской воды, обнаружена кишечная палочка. На других территориях также продолжаются исследования, которые завершатся до открытия пляжного сезона 15 июня, и будут обнародованы их результаты", - отметил Кязимов.

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