Балаш Касумов избран гендиректором Общественного телевидения Азербайджана

В ходе сегодняшнего заседания компании Общественного телевидения Азербайджана состоялось избрание нового генерального директора Общественного телевидения.

Об этом говорится в сообщении Национального совета теле- и радиовещания, распространенного в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с требованиями пп. 20.1.3, 21.1 закона "Об общественном теле- и радиовещании" Касумов Балакиши Алекпер оглу избран на должность генерального директора Общественного телерадиовещания сроком на четыре года.

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