Минэкологии Азербайджана не рекомендует купаться на этих пляжах

В текущем году пляжи "Сахиль" в Гарадагском и "Шихово" в Сабаильском районах Баку признаны нецелесообразными для купания, в связи с тем, что вредные вещества в воде превышают норму, сказал в пятницу сотрудник департамента по Национальному мониторингу за окружающей средой министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мирсалам Гамбаров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Гамбарова, министерство установило отвечающие соответствующим стандартам очистные сооружения модульного типа в прибрежной зоне поселков Бильгя, Бузовна, Мардакян, Пиршаги, на пляже "Амбуран" Абшеронского полуострова, а также вдоль прибрежных территорий дачных поселков в Новханы и в Джорате.

"Результаты мониторингов, проведенных в Каспийском море, дают основание утверждать, что пляжи на указанных территориях пригодны для использования населением", - отметил Гамбаров.

Министерство экологии продолжает мониторинги на пляжных территориях и прибрежной полосе Каспия.

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