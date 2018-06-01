Сточные воды Баку перестанут сливать в Каспий - ДЕТАЛИ

ООО "Азерсу" завершает широкомасштабный проект, который позволит прекратить слив сточных вод Баку в море, сказал в пятницу сотрудник министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мирсалам Гамбаров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в настоящее время завершается широкомасштабный проект, предусматривающий строительство централизованной канализационной системы Баку и прилегающих территорий, отвечающей всем стандартам.

"После завершения данного проекта сточные воды не будут сливаться в море. Кроме того, составной частью этого проекта также является создание коллекторов системы управления дождевыми водами", - сказал Гамбаров.

Гамбаров отметил, что Каспийское море загрязняют все пять прикаспийских стран, но больше всего загрязняет впадающая в Каспий река Волга.

"Причины загрязнения различны. Море загрязняют вредные вещества, приносимые водными потоками, экологическая нагрузка, которую создают отдыхающие люди, поэтому они должны соблюдать правила отдыха", - сказал Гамбаров.

Гамбаров сказал, что Каспийское море подвергается загрязнению не только вышеуказанными источниками.

"На Каспийское море оказывают влияние и проекты с большим промышленным потенциалом. Нефтяной и углеводородный факторы так или иначе влияют сегодня на загрязнение моря. До ввода в эксплуатацию каждого блока проводятся определенные сейсмологические работы и другие исследования. Все эти работы отрицательно влияют на флору и фауну Каспийского моря", - сказал сотрудник минэкологии.

Гамбаров добавил, что министерство осуществляет работы по предотвращению загрязнения береговой линии и принимает меры для управления загрязняющими веществами в водных потоках, впадающих в море.

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