"Если бы у меня была волшебная палочка…" - Проект о детях с НЕограниченными возможностями - ФОТО

Сегодня, в Международный день защиты детей, в Азербайджанском национальном музее искусств состоялась презентация книги "Если бы у меня была волшебная палочка...", изданной при поддержке "3 alma" в сотрудничестве с UAFA.

"Состоящая из красочных детских рисунков книга, на каждой странице которой оживают мечты и фантазии детей, нуждающихся в особенной заботе, должна привлечь внимание соответствующих государственных структур и стать важнейшим шагом на пути долгого устойчивого сотрудничества государственного и частного сектора в создании и развитии платформы для успешной работы по социализации детей с особенными нуждами через искусство", - сообщила в беседе с Day.Az заведующая отделом инноваций Музея, автор данного проекта Сабина Агамирова.

Она отметила, что этот проект о том, как может искусство помочь детям интегрироваться в общество, как современное общество может помочь тем, кто нуждается в особенной защите и заботе.

В книге "Если бы у меня была волшебная палочка..." собраны рисунки детей с ограниченными возможностями. Дети с различными диагнозами из Баку и регионов нашей страны нарисовали и написали о своих мечтах.

Яркие танцевальные номера приглашенных UAFA одаренных детей стали прекрасным оформлением мероприятия.

В беседе с Day.Az пресс-секретарь UAFA Салех Насиров отметил, что целью UAFA является реабилитация детей с инвалидностью. Организация предоставляет дошкольное образование и социальную помощь малоимущим семьям.

Выступившие на мероприятии дети из Ясамальского центра UAFA порадовали публику талантливыми выступлениями. Добавим, что в Ясамальском центре UAFA дети из малоимущих семей со специальными нуждами проходят реабилитацию и заняты в образовательных кружках (художественных, танцевальных) уже на протяжении 14 лет. Данная деятельность проводится бесплатно, благодаря поддержке компании Bakcell.

На мероприятии с речью также выступили представители музея и издательства TEAS Press.

Добавим, что в течение дня в музее была организована благотворительная ярмарка работ детей-участников проекта и продажа презентационного издания. Все средства с продажи издания будут переданы семьям детей с ограниченными возможностями.

Франгиз Агаларова