В Баку будет дождливо

2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, ночью и утром интенсивные. Будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17°, днем 17-20°, в Баку ночью 15-17°, днем 17-19° тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 2 июня будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воды в море составит 14-16 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воды в море составит 18-19 градусов.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются грозы, ливни, будет дуть порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 18-23°, в горах ночью 5-9°, днем 11-16° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, снижение температуры, усиление ветра хазри и влажность в воздухе могут вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

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