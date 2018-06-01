CinemaPlus организовал развлекательную программу в «Международный День защиты детей» - ФОТО - ВИДЕО

Международный день защиты детей, приходящийся на первый день лета 1 июня, ‑ один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в столь радостный день в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus в 28Mall была организована развлекательная программа для детей из семей шехидов Карабахской войны, с болезнью синдрома Дауна и малоимущих семей. Мероприятие было организовано при содействии Международного образовательного и инновационного центра XXI век, детского телевидения ARB Günəş и общественного объединения помощи женщинам "Чистый мир".

Около 125 детей посмотрели выступление клоуна Агуши, а затем анимационный фильм "Распрекрасный принц", продублированный на азербайджанский язык студией Cinemazadeh в 2018 году.

Анимационный фильм дублировали актеры и телеведущие - Кямаля Пириева, Вюсал Муртузалиев, Зюмрюд Бадалова, Пярвиз Мамедрзаев, Эльшан Рустамов, Эльман Рафиев, Саид Низами, Назакят Мамедли, Хуснийя Мюрватова, Хумар Салимова, Самира Раджабли, Земфира Абдулсамедова, Ровшан Мамедли и Хатаи Али.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, режиссер - Ровшан Мамедли, звукорежиссер и звукооператор - Натик Шекер Али, переводчик - Афаг Васифгызы, пост-продакшн супервайзер - Вюгар Исламзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режиссером семейного анимационного фильма является Росс Венокур.

О сюжете: О прекрасном принце мечтает каждая, что уж говорить о Распрекрасном. Необычный дар юноша получил еще при рождении: девушки готовы на всё ради его улыбки, но плата за это - праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятьем. И теперь у Распрекрасного принца всего три дня, чтобы спасти Королевство от самого себя...

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