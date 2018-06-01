Баронесса Эмма Николсон посетила Национальный онкологический центр Азербайджана - ФОТО

1 июня Генеральный директор Национального онкологического центра министерства здравоохранения Азербайджанской Республики академик Джамиль Алиев принял торгового посланника Премьера министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану баронессу Эмму Николсон.

Баронесса Эмма Николсон и сопровождающие её лица посетили детскую клинику Национального центра онкологии, посетили отделение лучевой терапии, реанимации и интенсивной терапии, ознакомились с современным оборудованием, используемым для лечения пациентов, а также наблюдали процедуры лечения.

Академик Джамиль Алиев дал подробную информацию о клинической и научной деятельности центра, рассказал о ряде стратегических направлений между нашими странами, в том числе о динамичном и интенсивном сотрудничестве в области онкологии. Он подчеркнул, что долгосрочные отношения Национального центра онкологии с больницей королевского университета Хаммерсмита в Англии сыграли важную роль в сфере сотрудничества в области здравоохранения между нашими странами, что эти отношения успешно развиваются и в наши дни. Академик Джамиль Алиев высоко оценил важность меморандумов о взаимном научно-практическом сотрудничестве в области ядерной медицины между Национальным онкологическим центром и "Лондонской больницей Ливерпульского университета", " больницей университета колледжа Лондон" королевства Великобритании. Академик Джамиль Алиев отметил, что высоко оценил достижения азербайджанских онкологов и возможности двустороннего сотрудничества на церемонии подписания председателя Британского общества ядерной медицины, профессора Собхана Винжамури, отметил, что это соглашение открыло новые перспективы для клинических и научных исследований, а также обмена персоналом.

Академик Джамиль Алиев особо подчеркнул постоянную заботу и внимание Президента Ильхама Алиева в реализации масштабных проектов в области устойчивого развития Азербайджана, особенно в области здравоохранения. Академик Джамиль Алиев особо подчеркнул важность различных медицинских проектов, проводимых Фондом Гейдара Алиева, а также исключительные заслуги Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по созданию детской клиники в Национальном онкологическом центре.

Баронесса Эмма Николсон выразила удовлетворение уровнем сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном во многих ключевых областях и подчеркнула важность дальнейшего расширения этих связей. Эмма Николсон сказала, что нынешнее состояние, созданное для высококачественного лечения онкологических больных в Национальном онкологическом центре, находится на международном уровне и высоко оценивает работу, проделанную в области профилактики и лечения рака.

В конце встречи баронесса Э. Николсон познакомилась с Музеем Национального центра онкологии.

На встрече приняла участие посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Керол Крофц.