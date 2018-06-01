В Баку пройдет Евролига по пляжному футболу
1 июня 2018 20:15 107
С 22 по 24 июня в Баку состоится Евролига по пляжному футболу (Euro Beach Soccer League). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
В соревновании будут вести борьбу восемь команд в двух группах. Сборная Азербайджана вместе со сборными Португалии, Беларуси и Франции находятся в первой группе, сборные Швейцарии, Италии, Украины и Германии - на второй.
Ниже представлены время и даты проведения игр:
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22 июня
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23 июня
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24 июня
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14:45
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14:45
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14:45
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16:00
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16:00
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16:00
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17.15
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17.15
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17.15
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18.30
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18.30
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18.30