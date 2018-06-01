В Баку пройдет Евролига по пляжному футболу

С 22 по 24 июня в Баку состоится Евролига по пляжному футболу (Euro Beach Soccer League). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В соревновании будут вести борьбу восемь команд в двух группах. Сборная Азербайджана вместе со сборными Португалии, Беларуси и Франции находятся в первой группе, сборные Швейцарии, Италии, Украины и Германии - на второй.

Ниже представлены время и даты проведения игр: