В Баку пройдет Евролига по пляжному футболу

1 июня 2018 20:15

С 22 по 24 июня в Баку состоится Евролига по пляжному футболу (Euro Beach Soccer League). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В соревновании будут вести борьбу восемь команд в двух группах. Сборная Азербайджана вместе со сборными Португалии, Беларуси и Франции находятся в первой группе, сборные Швейцарии, Италии, Украины и Германии - на второй.

Ниже представлены время и даты проведения игр:

22 июня

23 июня

24 июня

14:45

14:45

14:45

16:00

 

16:00

16:00

17.15

17.15

17.15

18.30

18.30

18.30
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