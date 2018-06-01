Будьте внимательными при покупке мороженого -ПОДРОБНОСТИ

Азербайджанские потребители при покупке мороженого в первую очередь должны обращать внимание на нарушение герметичности упаковки, на состав мороженого, дату изготовления и срок годности, которые указаны на упаковке. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Об этом говорится в пятницу в сообщении Агентства продовольственной безопасности.

Также важно обращать внимание на соблюдение санитарных норм в месте, где продается мороженое.

В агентстве сообщили, что особо необходимо быть внимательным с цветным мороженым.

"Например, мороженое желтого цвета считается мороженым со вкусом лимона. Но потребитель должен знать, что если мороженое темно-желтого цвета, то применялся краситель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такого рода синтетический краситель в мороженом может привести к аллергическим заболеваниям.

В агентстве отметили, что также нужно обращать внимание на соблюдение продавцом мороженого правил гигиены, чистоты одежды.

Также говорится, что если упаковка мороженого помята, значит, оно было повторно заморожено.

"Повторное замораживание негативно влияет как на вкус продукта, так и повышает риск отравления", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что мороженое в маркетах должно храниться в соответствие с установленными правилами.

"Мороженое должно храниться при температуре, указанной на этикетке. Мороженое не должно храниться в морозильной камере с другими продуктами (курица, рыбные продукты и т.д.). Хранение в одной морозильной камере с другими продуктами может привести не только к ухудшению качества мороженого, но и к развитию в мороженом вредных микроорганизмов", - говорится в сообщении агентства.