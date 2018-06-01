На улицах Баку будут установлены новые пандусы - ФОТО

На улицах Баку будут установлены новые пандусы.

Об этом в пятницу сказал Trend завотделом по общественным связям и просвещению Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, этим летом также продолжатся работы по установке пандусов.

Агаев сказал, что строительство пандусов является частью важного социального проекта, реализуемого по инициативе Президента Ильхама Алиева.

"Реализация этого проекта, который является показателем особого внимания и заботы главы государства к интеграции в общество лиц, имеющих инвалидность, была передана Бакинскому транспортному агентству. Данный проект также важен с точки зрения существенного изменения имиджа города в транспортной сфере", - добавил Агаев.

Завотделом отметил, что одним из приоритетных проектов Бакинского транспортного агентства является организация безопасного движения вокруг средних школ.

"Специалисты Бакинского транспортного агентства совместно с министерством образования разработали пилотный проект. Проект предусматривает повышение безопасности дорожного движения вокруг школ номер 189 и 190", - сказал Агаев.

По его словам, работа близится к завершению, установлены ограничители скорости на дорогах, применены специальные разметки, установлены перила и пандусы.